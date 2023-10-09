Yargı dizisine bomba transfer! Usta isim dengeleri değiştirecek… Kanal D’nin fenomen dizisi Yargı’ya bomba gibi bir isim dahil oluyor. Dizide bütün dengeler değişecek. Yeni karakterle diziye dahil olacak olan usta isim, kötü adamı canlandıracağı konuşuluyor.

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Türk televizyon dizilerinin sevilen yapımlarından biri olan Yargı, üçüncü sezonunda da büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor.

Sema Ergenekon'un muhteşem senaryosu ve Ali Bilgin'in başarılı yönetmenliği ile birleşen güçlü oyuncu kadrosu, her hafta izleyicilere sürükleyici bölümler sunuyor.

Yargı dizisinin son bölümü ise reytinglerde birinci sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etti.

Dizinin son bölümü, Total'de 5,61 reyting, AB'de 6,17 reyting ve ABC1'de 6,68 reytingle birinci sıraya yerleşerek izleyiciyi etkileyici bir hikayeye çekti.

Seyircileri ters köşe sahnelerle bilmece çözmeye yönlendiren Yargı, özellikle Ilgaz ve Ceylin'in kızları Mercan'ın aranma süreciyle tansiyonu iyice yükseltiyor.

Yeni bir karakter katılıyor

Yargı’nın yeni sezonu, sadece yüksek reytingleri değil, aynı zamanda yeni karakterlerin eklenmesiyle de dikkat çekiyor.

Dizinin yeni sürprizi, yeni bir kötü karakterin kadroya katılması oldu. Bu yeni karakter, dizinin izleyicilerine daha fazla heyecan ve gizem yaratacak.

Arif Pişkin, Yargı ailesine katılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Arif Pişkin, iş insanı Kadir Adarlı rolüyle Yargı dizisine dahil oluyor. 68. bölümde diziye dahil olacak olan Arif Pişkin’in dizinin yeni kötü adamı olacağı konuşuluyor.