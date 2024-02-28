Yarım asırlık poz! Kadir İnanır yeğeni Levent İnanır’la objektiflerin karşına geçti gören şaştı kaldı… Kadir İnanır yeğeni Levent İnanır ile bir araya geldi. Dayı yeğen verdikleri poz ile sevenleri yarım asır öncesine götürdüler. İşte, gündeme bomba gibi düşen o poz…

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Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır ile bir ataya geldi.

Bir araya gelen dayı yeğen eski günleri yad ederken 50 sene öncesinde olduğu gibi o anı ölümsüzleştirmek için objektiklerin karşısına geçtiler.

Levent İnanır, buluşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini geçmişe götürdü. Kadir İnanır ile 1974’te çekildikleri fotoğraf ile birlikte yeni çekildikleri kareye paylaşarak “Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz” notunu yazdı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğraf görenleri duygulandırdı.