Yasak Elma 174. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Yolun sonuna geldin Yıldız!" FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma finale 5 bölüm kala heyecanı yükseltti. Doğan'ın gizli aşkı olarak diziye dahil olan Julia, Yıldız'ın sonunu getirecek. Peki Yıldız ölecek mi? İşte Yasak Elma 174. bölüm 2. fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümünde ortalık fena karışacak.

Son bölümde Selim’in arkadaşı Julia’yı hapishaneden kaçırmıştı. Serbest kalan Julia bakın neler yapacak!

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Doğan ve Yıldız evlilik hazırlıkları yaparken başlarına geleceklerden habersizler.

Hapisten kaçan Julia Yıldız’ın peşini bırakmayacak. Handan’ı Cemal’le tehdit eden Julia, onu planına dahil edecek.

Yıldız’ı evde tek yakalayan Julia, Yıldız’ın işini bitirecek. Peki Yıldız ölecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı…