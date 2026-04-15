Yayın akışından çıkarılmıştı! Kıskanmak dizisinin yayınlanmama sebebi belli oldu

Ekranların iddialı projelerinden biri olan "Kıskanmak", bu hafta yayınlanması gereken saatte izleyici karşısına çıkmadı.

Kanalın yayın planında yapılan ani değişiklik sonucu, dizinin yerine farklı bir yapım ekrana geldi.

Sosyal medyada geniş yankı bulan gelişme sonrası, dizinin neden yayınlanmadığına dair soru işaretlerini çoğaldı.

Peki, Kıskanmak dizisi neden yayınlanmadı, final mi yaptı?

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Dizinin yayın saatinde ekranlarda olmaması "Final mi yaptı?" sorularını beraberinde getirirken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yeni bölümü, yayınlanması için gerekli olan yeterli reklam hacmine ulaşılamadığı gerekçesiyle bu haftalık yayın akışından çıkarıldı.