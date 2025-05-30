Yetenek Sizsiniz'in sunucusu bakın kim oldu! O isim yıllar sonra ekrana dönüyor...

Haber Merkezi

Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra eski formatı ve yeni kadrosuyla ekranlara geri dönüyor.

Yeni sezon için hazırlıklar tamamlanan yarışmanın ilk fragmanı yayınlandı.

Yaz sezonunda yayına girmesi beklenen yarışmada, sürpriz isimler jüri koltuğunda yer aldı.

Jüride Eda Ece'nin yanı sıra Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık da yer alacak.

İŞTE SUNUCUSU

Programın sunuculuğunu uzun yıllar sonra ekrana dönen, mizahi yönüyle tanınan Alp Kırşan üstlenecek.

Sevilen sunucu Kırşan, yarışma ile ilgili heyecanını “Sahnenin enerjisini çok özlemişim. Bu yaz “Yetenek Sizsiniz” ile çok eğleneceğiz! Sahne arkasındaki heyecanı, yarışmacıların gözlerindeki ışıltıyı ve izleyicinin desteğini hissetmek bana yeniden neden bu işi bu kadar sevdiğimi hatırlattı. Yetenekleriyle bizi şaşırtacak o kadar çok insan var ki... Bu programda hem büyük kahkahalar hem de unutulmaz anlar yaşayacağız.” şeklinde dile getirdi.