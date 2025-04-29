Yılan Hikayesi'nin Cem'i son haliyle ortaya çıktı! İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali...

Hüseyin Topuz

Bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol almış oyuncuların son halleri merak uyandırıyor.

İlk olarak 7 Ekim 1999 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi 3 sezon sürmüştü.

23 Mayıs 2002 yılında yayınlanan 90. bölümü ile ekranlara veda eden Yılan hikayesi Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Yılan Hikayesi dizisi yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Yılan Hikayesi dizisinde Komiser Cem karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nail Kırmızıgül'ün son hali ortaya çıktı.

3 Eylül 1965 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelen Nail Kırmızıgül özellikle Yılan Hikâyesi dizisinde oynadığı "Komiser Cem" karakteriyle tanınmıştır.

59 yaşındaki oyuncu son olarak 2022/2023 yılları arasında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı isimli dizisinde Cemil Ayaz karakterine hayat vererek ekranlara çıktı.

Kariyerinde birçok dizi ve filmde rol alan Nail Kırmızıgül'ün son hali birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Başarılı oyuncu yıllar içindeki değişimi ile dikkatleri üzerine çekti.

İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali..