Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? "Ah be Yıldız Abla" Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den gelen haber, dinleyicilerini şoke etti.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcıdan üzen haber...

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe, sevenlerini üzdü.

Tilbe'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ocak ayına kadar bütün konserlerini iptal eden Tilbe’nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor.

Bu kapsamda, "Yıldız Tilbe öldü mü, yoğun bakımda mı" sorularına yanıt aranıyor.

İşte son durumu

57 yaşındaki Yıldız Tilbe, ateşlendi.

Tilbe, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan ünlü şarkıcı X (Twitter) hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İyiyim Allaha Şükür, ateşlendikten sonra huyum değişti biraz. Oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri problemli, öf sınırındayım. Belki üçüncüleri olurum"