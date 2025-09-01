Zara'yı eriten diyet: Sabun detayı dikkat çekti

Zara, son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

48 yaşındaki şarkıcı, 90 günde 16 kiloyu nasıl verdiğini geçen günlerde sosyal medyada takipçilerine açıklamıştı.

Tıbbi müdahaleyle kilo vermediğini dile getiren sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım, ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan 'Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş' seslerini duydum. En sonunda yoruldum."

SABUN BİLE YAĞSIZDI

Önceki akşam da Mersin'in Gülnar ilçesinde verdiği konserde kilosuyla ilgili konuşan Zara, "Hiçbir şey yemedim. Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu" dedi.