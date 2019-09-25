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Meral Akşener, CHP-HDP ilişkisi hakkında konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin HDP ile iletişim kurup kurmadığını; bilmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 25.09.2019 - 11:53..
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Meral Akşener, CHP-HDP ilişkisi hakkında konuştu

Geçtiğimiz yıl CHP ile İyi Parti arasında kurulan Millet İttifakı'na HDP'nin dışarıdan destek verip vermemesi siyasetin en çok tartışılan konularından biri olmuştu.

Yerel seçimlerde de bu durum devam edince tartışmalar geçtiğimiz yıldan bu yıla taşındı. İyi Parti HDP ile ilişkiler konusunda da tartışmaların hep ortasında yer aldı.

Dün akşam Habertürk'te Teke Tek Özel Programında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Meral Akşener, bu konudaki soruyu da cevapladı.

"ARALARINDA İLETİŞİM VAR MI BİLMİYORUM"

Altaylı'nın; "HDP ile CHP'nin belirli bir düzeyde ilişki kuruyor olması sizi biraz rahatsız ediyor mu?" sorusuna İyi Parti Genel Başkanı Akşener şu cevabı verdi; "Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda herhangi bir konuşmamız olmadı. Kılıçdaroğlu bize der ki; 'Biz HDP+Saadet artı, artı gitmek istiyoruz siz de buyurun..' O zaman biz fikrimizi hayır diye söyleriz. Çünkü HDP'nin PKK'yla olan iletişimi, PKK'yla arasına bir türlü mesafe koyamaması bunlar kabul edilebilir, bizim hoş karşılayacağımız şeyler değil."

Meral Akşener, CHP-HDP ilişkisi hakkında konuştu ViDEO

Meral Akşener, CHP-HDP ilişkisi hakkında konuştu

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