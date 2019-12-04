NASA, süper bilgisayar kullanarak Mars'ın bulutlarını oluşturdu

Kızıl gezegen Mars'ı, genellikle kurak bir çöl gezegeni olarak düşünüyoruz. Bu düşünce doğru olmakla birlikte, gezegenin atmosferinde az da olsa su buharı bulunuyor.

NASA'nın gezegende bulunan Curiosity uzay aracı, Mars'taki bulutları görüntülemeyi başarmıştı. Bu bulutlar, Dünya'daki bulutlara oldukça benzemekle birlikte Mars'ın iklimini şekillendirmede önemli bir rol üstleniyor.

Ancak şimdiye kadar Mars'taki bulutların nasıl oluştuğuna ve nasıl hareket ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyordu.

NASA, SİMÜLASYON KULLANARAK BULUTLARI OLUŞTURDU

NASA, Mars'ın havasını simüle etmek ve Mars'taki bulutların nasıl hareket ettiğini gözlemlemek için bir süper bilgisayardan faydalandı. Mars'ın kuzey yarım küresinde yaz mevsimini gösteren yukarıdaki simülasyonda, ekvatorun etrafında gece boyunca bulutların oluştuğu görülüyor.

Gün doğumundan hemen önce en yoğun noktaya ulaşan bulutlar, gün boyu dağıldıktan sonra, akşam vaktinde yeniden ortaya çıkıyor.

Simülasyon; hava türbülansı, radyasyon ve atmosferdeki dolaşım gibi olayları anlamak için bilgisayar modellerini kullanan Mars İklim Modelleme Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından oluşturuldu.

Tüm gezegenin ikliminin bir simülasyonunu oluşturmak için gereken büyük miktardaki veriyi analiz etmek için ise, NASA'nın Gelişmiş Süper Hesaplama tesisi kullanıldı.

Mars'taki iklimin bugün nasıl işlediğini anlamak, gezegenin geçmişi ile ilgili birçok bilgiye ulaşmamızı sağlayabilir. .Çünkü bilim insanları, Mars'ın yüzeyinde bir zamanlar su kaynaklarının olduğuna inanıyor, bu da gezegende yaşam olabileceğini anlamına geliyor.

Kızıl gezegende bulunan Jezero Krateri'ndeki fosilleri incelemek ve yaşam kalıntılarına ulaşabilmek için gelecek yıl Mars görevini başlatacak bilim insanları, Mars'taki yaşamın kanıtlarına ulaşmaya çalışacak.

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