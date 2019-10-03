Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

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Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

Muğla'da bir çiftçi, toprak yol bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince; okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı için 4 kilometrelik yolu, stabilize hale getirtti.