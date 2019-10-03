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Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

Otomotiv sektöründe yaşanan daralma üzerine devlet harekete geçti, kamu bankaları faizleri indirdi. Markalar ise fiyatları yükseltmeye başladı.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 14:12..
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Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

Otomobil almak isteyenler için düzenlenen kampanya kapsamında kamu bankaları, taşıt kredi faiz oranlarında büyük bir düşüşe gitti.

Kredi oranları yüzde 0,49'a kadar düşürüldü.

Otomobil meraklıları kampanyaya katılan markalardan araç satın almak için araştırmalara başlamışken; Fiat, fiyat listesine zam yapmak için güncellemeye aldı.

FIRSATÇILIK DEĞİL DE NE BU

Markanın internet sitesine girenler; fiyat listesine tıklayınca bu ekranla karşı karşıya kaldı.

Fiat'ın, hurda teşvikiyle birlikte 75 bin lira seviyesinden satılan Egea modellerinin, satış fiyatının 100 bin bandına çıkması öngörülüyor.

Otomobil satışlarının son dönemde düşüşe geçmesi üzerine sektör temsilcileri, devletin adım atmasını istiyordu.

Devlet gereğini yaptı, vatandaşın yüzü güldü.

Fakat markalar, vatandaşa karşı  zam kartını yeniden çekti.

ANLIK SİTEDEKİ GÖRÜNTÜ

 

Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

ESKİ LİSTE

Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

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