Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

Otomobil almak isteyenler için düzenlenen kampanya kapsamında kamu bankaları, taşıt kredi faiz oranlarında büyük bir düşüşe gitti.
Kredi oranları yüzde 0,49'a kadar düşürüldü.
Otomobil meraklıları kampanyaya katılan markalardan araç satın almak için araştırmalara başlamışken; Fiat, fiyat listesine zam yapmak için güncellemeye aldı.
FIRSATÇILIK DEĞİL DE NE BU
Markanın internet sitesine girenler; fiyat listesine tıklayınca bu ekranla karşı karşıya kaldı.
Fiat'ın, hurda teşvikiyle birlikte 75 bin lira seviyesinden satılan Egea modellerinin, satış fiyatının 100 bin bandına çıkması öngörülüyor.
Otomobil satışlarının son dönemde düşüşe geçmesi üzerine sektör temsilcileri, devletin adım atmasını istiyordu.
Devlet gereğini yaptı, vatandaşın yüzü güldü.
Fakat markalar, vatandaşa karşı zam kartını yeniden çekti.
ANLIK SİTEDEKİ GÖRÜNTÜ
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