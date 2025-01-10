2025 Skoda Enyaq tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

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Skoda, elektrikli SUV modeli Enyaq'ı yeniledi. Enyaq 2025, tamamen yenilenen tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve daha zengin donanımıyla elektrikli araç tutkunlarını cezbedecek gibi görünüyor.

MODERN TASARIM

Skoda, Enyaq'ı baştan aşağı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturdu. Yeni ön panjur, keskin hatlara sahip 4 parçalı LED farlar ve Skoda yazısıyla dikkat çeken ön tasarım, Enyaq'ı daha dinamik ve şık hale getirmiş.

GELİŞMİŞ AERODİNAMİK

Enyaq 2025'in aerodinamik yapısı da iyileştirildi. Standart versiyonda 0,245, coupe versiyonunda ise 0,225 olan sürtünme katsayısı, Enyaq'ı Skoda'nın en aerodinamik modeli yapıyor.

Enyaq'ın iç mekanında da önemli yenilikler bulunuyor. 5 inçlik dijital gösterge paneli korunurken, artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 13 inçlik bilgi-eğlence ekranı, teknolojik bir deneyim sunuyor.

Isıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, anahtarsız giriş, üç bölgeli klima sistemi ve trafik asistanı gibi özellikler de standart olarak sunuluyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Enyaq 2025, üç farklı motor seçeneğiyle geliyor:

Enyaq 60: Önden çekişli, 204 beygir gücü, 59 kWh batarya

Enyaq 85: Önden çekişli, 285 beygir gücü, 77 kWh batarya

Enyaq 85x: Dört tekerlekten çekişli, 285 beygir gücü, 77 kWh batarya

Enyaq 2025'in maksimum menzili 588 kilometreye kadar çıkıyor. 175 kW'lık hızlı şarj desteği sayesinde ise batarya daha hızlı şarj edilebiliyor.