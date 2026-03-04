Nissan modellerinde mart ayına özel kampanyalar

Mart ayında yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için Nissan, sevilen modelleri Qashqai ve Juke başta olmak üzere tüm ürün gamında özel fırsatlar sunuyor.

Hem bireysel hem de ticari müşterileri kapsayan kampanyada, nakit indirimlerin yanı sıra uygun vadeli finansman seçenekleri ön plana çıkıyor.

QASHQAI MODELLERİNDE YÜKSEK NAKİT DESTEĞİ

C-SUV segmentinin liderlerinden Qashqai'nin hafif hibrit versiyonlarında 100 bin TL nakit alım desteği fırsatı sunuluyor.

Yenilikçi e-POWER teknolojisine sahip modellerde ise bu destek tutarı 300 bin TL’ye kadar yükselerek elektrikli sürüş deneyimini daha erişilebilir kılıyor.

NİSSAN JUKE İÇİN YÜZDE SIFIR FAİZ FIRSATI

Şehir hayatının dinamik modeli Juke, bireysel müşterilere özel 100 bin TL nakit desteğinin yanında 240 bin TL kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanıyla sunuluyor.

Ticari müşteriler için ise üst donanım paketlerinde 500 bin TL tutarındaki krediye 6 ay vadeli ve sıfır faizli ödeme seçeneği uygulanıyor.

TİCARİ ARAÇLARDA ÖDEME ERTELEME AVANTAJI

KOBİ'lere yönelik hazırlanan Townstar Van kampanyasında, belirli modeller için 1 milyon TL tutarındaki kredide 3 ay erteleme ve 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sağlanıyor.

Özellikle yeni Townstar Van Benzinli L2 modeli için sağlanan 50 bin TL’lik ek nakit desteği, ticari işletmeler için maliyet avantajı sağlıyor.