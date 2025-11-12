2026 model Chery Tiggo 8 tanıtıldı: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de de yoğun ilgi gören Çinli otomobil devi Chery, düzenlediği bir etkinlikle 2026 model Tiggo 8'i duyurdu.

Markanın sevilen SUV modeli, iki farklı tasarım seçeneğiyle tüketicilerin ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

YENİ LEOPARD TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

2026 model Chery Tiggo 8, en çok da Leopard versiyonu ile dikkat çekecek. Bu versiyonda yeni bir ızgara tasarımı, LED destekli parçalı farlar ve modern görünümlü yarı gövdeye gömülü kapı kolları bulunuyor.

Arka kısımda ise ince bir şerit aydınlatmanın ışık barı ile tamamlandığı görülüyor.

İÇ MEKANDA PREMIUM DETAYLAR

Chery Tiggo 8 Leopard, iç tasarımıyla da oldukça iddialı. Direksiyonun hemen arkasında 10.25 inçlik dijital gösterge ekranı yer alırken, orta konsolda eğimli olarak konumlandırılmış 13.2 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

Bu ekran opsiyonel olarak 15.6 inç olarak da tercih edilebiliyor. Ambiyans aydınlatma, arka koltuklar için küçük masalar ve 170 dereceye kadar yatabilen koltuklar, otomobilin premium hissini güçlendiriyor.

İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Yeni Chery Tiggo 8, iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu seçenekler 160 kW gücündeki 1.6 litrelik TGDI ve 210 kW gücündeki 2.0 litrelik TGDI motor olarak açıklandı.

Otomatik şanzımanla eşleştirilecek araç, ikinci seviye otonom sürüş sağlayan Chery Falcon 500 teknolojisiyle donatılacak.

YENİ TIGGO 8 FİYATI

Chery tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Tiggo 8'in Çin'deki başlangıç fiyatı 13 bin 200 dolar olacak. Modelin maksimum fiyatı ise 17 bin 200 dolar olarak belirlendi.

Bu rakamların Çin pazarı için geçerli olduğunu belirtelim. Tiggo 8'in Türkiye'deki mevcut başlangıç fiyatı ise 2 milyon 180 bin TL.