Jaguar'da şok ayrılık: Tasarım patronu görevi bırakıyor

İngiliz otomobil devi Jaguar, tarihinin en büyük dönüşüm sürecini yaşarken, üst yönetimde oldukça kritik bir veda gerçekleşti.

Şirkette tam 21 yıl boyunca aralıksız görev yapan tasarım patronu Gerry McGovern, kendi yaratıcı danışmanlık şirketini kurmak için koltuğunu bıraktı.

TARTIŞMALI AYRILIK İDDİALARI DOĞRULANDI

Geçtiğimiz aylarda McGovern'ın ofisten dışarı eşlik edilerek çıkarıldığı yönündeki iddialar Jaguar Land Rover (JLR) yönetimi tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı.

Ancak Autocar tarafından ele geçirilen şirket içi resmi bir yazışma, deneyimli tasarımcının ayrılığını kesin olarak doğruladı.

İKONİK MODELLERE İMZA ATTI

Kariyerine Austin Rover Group'ta başlayan ve bir dönem Ford'da da çalışan McGovern, JLR çatısı altında Land Rover Defender ve Range Rover Evoque gibi efsanevi araçların tasarım süreçlerini yönetti.

Başarılı ismin Jaguar'daki son büyük projesi ise markanın yeni vizyonunu yansıtan Type 00 konsepti oldu.

JLR İÇİN YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Veda mektubunda Tata ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden tasarımcıya, JLR'ın yeni CEO'su PB Balaji de markaya olan katkılarından dolayı şükranlarını sundu.