5 milyonuncu Skoda Fabia banttan indi

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Çek otomobil üreticisi Skoda'nın B segmentindeki popüler modeli Fabia, önemli bir başarıya imza atarak 5 milyonuncu üretim adedine ulaştı ve bu özel araç, markanın ana üretim tesisi MladA Boleslav’da banttan indirildi.

1999 yılından bu yana dört farklı nesliyle yollarda olan Fabia, Skoda'nın en çok tercih edilen ikinci modeli konumunda bulunuyor.

FABIA DÖRT NESİLDİR BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR

İlk kez 1999 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Fabia, yeni platformu ve fonksiyonelliğiyle kısa sürede ilgi gördü.

İlk nesli hatchback, station wagon ve sedan versiyonlarıyla çeşitlenirken, sonraki nesiller daha büyük ölçüler, zengin donanımlar ve sportif RS ile Monte Carlo versiyonları sundu.

2021'de tanıtılan dördüncü nesil ise MQB A0 platformu üzerine inşa edilerek sınıfının sınırlarını aştı.

2024 yılında 117 binin üzerinde global satış adedine ulaşan Fabia, sadece bir şehir otomobili olmakla kalmayıp, Fabia Rally2, Rally2 evo ve Fabia RS Rally2 gibi versiyonlarıyla kendi kategorilerinde tüm zamanların en başarılı ralli otomobillerinden biri haline geldi.

Ulaşılabilir mobiliteye kaliteli bir yaklaşım getiren Fabia, Skoda’nın DNA’sındaki sadelik, işlevsellik ve sağlamlık değerlerini her nesilde başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Bu 5 milyonuncu üretim adedi de modelin otomotiv tarihindeki önemli yerini pekiştiriyor.