Alman devi zorda: Mercedes-Benz’in kârı yüzde 50 düştü

Mercedes-Benz, 2025’in üçüncü çeyreğinde kârının, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 31 azalarak 1,19 milyar euroya gerilediğini açıkladı. Yılın ilk dokuz ayında ise tablo çok daha kötüleşti.

Şirketin toplam net kârı 7,8 milyar eurodan 3,87 milyar euroya inerek yüzde 50,3 oranında düştü. Ciro da aynı dönemde yüzde 6,9 azalarak 32,14 milyar euroya indi.

5 MİLYAR EUROLUK TASARRUF PLANI

Mercedes yönetimi, kârlılığı yeniden artırmak için 2027 yılına kadar üretim ve sabit giderleri yüzde 10 azaltmayı hedefleyen 5 milyar euroluk bir tasarruf programı başlattı.

Bu plan kapsamında Almanya’daki dolaylı istihdam için gönüllü işten ayrılma uygulamaları yürürlüğe girdi.

Personel azaltımı ve yurt dışı maliyet kesintileri için 876 milyon euro harcandığı bildirildi.

KÂR DÜŞÜŞÜNÜN NEDENİ SATIŞLAR

Şirket, bu düşüşü yüksek gümrük vergileri, azalan satış hacimleri ve Çin ile ABD pazarlarındaki zayıf talebe bağladı.

Temmuz–eylül döneminde Mercedes satışları yüzde 12 düşüşle 525 bin 300 araçta kaldı.

Yılın ilk dokuz ayında ise toplam satış adedi yüzde 9’luk düşüşle 1,6 milyon araca geriledi.