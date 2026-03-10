Yeni Jeep Avenger test sırasında görüntülendi

Piyasaya sürüldüğü 2022 yılından bu yana 230 binden fazla satarak büyük bir başarı elde eden Jeep Avenger, hafif bir makyaj operasyonundan geçiyor.

Markanın stratejik öneme sahip bu modeli, 2026 yılının sonlarına doğru yenilenmiş yüzüyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TASARIMDA KÜÇÜK ESTETİK DOKUNUŞLAR BEKLENİYOR

Sosyal medyada paylaşılan casus fotoğraflarda, bir römork üzerinde taşınan yoğun kamuflajlı test aracı dikkat çekiyor.

Başarılı tasarım formülünü koruması beklenen araçta, özellikle tampon tasarımlarında ve aydınlatma gruplarında yeni bir ışık imzası kullanılması muhtemel.

İÇ MEKANDA BÜYÜK EKRAN SÜRPRİZİ

Aracın iç mekanı henüz net olarak görüntülenemese de asıl önemli yeniliklerin kabin içerisinde toplanacağı tahmin ediliyor.

Mevcut genel düzenin korunması beklenirken, güncel 10,25 inçlik merkezi multimedya ekranının büyütülmesi ve çeşitli trim detaylarında güncellemeler yapılması planlanıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ

Makyajlı versiyonun mevcut benzinli, hibrit ve tam elektrikli motor seçeneklerini koruyarak verimlilik odaklı bazı iyileştirmeler sunması bekleniyor.

Yeni Jeep Avenger, 2026 yılı sonuna kadar resmi olarak tanıtılacak ve 2027'nin ilk aylarında bayilerdeki yerini alacak.