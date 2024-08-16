Anadolu Isuzu, elektrikli BIG,e test üretimine başladı Üç farklı batarya seçeneğiyle 170 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden BIG,e isimli modelin test üretimine geçildi.

Haber Merkezi

Anadolu Isuzu, Türkiye'nin elektrikli geleceğine önemli bir adım atarak BIG.e modelinin test üretimine başladığını duyurdu.

Son kilometre taşımacılığında yeni bir çığır açmayı hedefleyen bu tamamen elektrikli araç, hem çevre dostu olması hem de yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

Anadolu Isuzu'nun BIG.e modeliyle başlattığı elektrikli devrim, Türkiye'nin otomotiv sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Hem çevreye duyarlı hem de yüksek performanslı olan BIG.e, yakında yollarda olacak ve taşımacılık sektöründe yeni standartlar belirleyecek.

YENİ BIG,e NELER SUNUYOR

BIG-e, yaklaşık 4 metreküp kargo hacmine, 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine ve 9.4 kW gücünde bir elektrikli motora sahip.

Üç farklı batarya kapasitesine sahip olan BIG.e; 10,5 kWh kapasiteli batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km, 21 kWh batarya ile 170 km menzil sunuyor.

BIG·e’nin en büyük avantajlarından birisi de tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi ve 5 ila 9 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilmesi.

Önümüzdeki süreçte elektrikli ve alternatif yakıtlı araç modellerini artırmayı hedefleyen Anadolu Isuzu; Ar-Ge ekibi ile bu konuda yoğun bir şekilde çalışarak, yenilikçi ve çevre dostu araçlar geliştirmeyi sürdürecek.