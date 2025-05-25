Android Auto'ya web ve video özellikleri geliyor

Haber Merkezi

Google, araç içi eğlence deneyimini zenginleştirmek amacıyla Android Auto'yu güncelliyor.

Bu yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanacak yeni sürümle birlikte kullanıcılar, araçları park halindeyken web tarayıcılarına erişebilecek ve videolar izleyebilecekler.

Bu yenilik, Android Auto'nun güvenli sürüşe odaklanma prensibini korurken, platforma daha fazla eğlence içeriği entegre etmeyi hedefliyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE UYUMLULUK

Yeni özellikleri kullanabilmek için Android 16 çalıştıran bir telefona ve uyumlu bir araca sahip olmak gerekecek.

Google henüz hangi tarayıcıların veya video uygulamalarının destekleneceğini açıklamadı, ancak önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi bekleniyor.

Bu güncelleme aynı zamanda Android Automotive için de test aşamasında. Android Automotive, akıllı telefon gerektirmeyen ve doğrudan aracın sisteminde çalışan bir işletim sistemi olduğu için araç içi deneyim üzerinde daha fazla kontrol sunuyor.

Bu yeni eklemeler, araçta geçirilen zamanı daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Örneğin, birini beklerken video izlemek veya elektrikli aracı şarj ederken internette gezinmek mümkün olacak.

Ancak Google, araç hareket etmeye başladığında bu uygulamaları otomatik olarak kapatacak.

Bu önlem, sürücülerin yola odaklanmasını sağlayarak güvenliği ön planda tutuyor. Kullanıcılar uzun zamandır video akışı gibi özellikler talep ediyordu ve Google nihayet bunu sürücüleri riske atmadan sunuyor.