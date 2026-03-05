Opel modellerinde mart ayına özel kampanyalar

Alman otomotiv devi Opel, sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için mart ayına özel finansman seçeneklerini duyurdu.

Hem binek hem de hafif ticari modelleri kapsayan bu dev kampanyada, 12 aya varan sıfır faizli kredi imkanları öne çıkıyor.

BİNEK MODELLERDE SIFIR FAİZ FIRSATI

Kampanya kapsamında manuel şanzımanlı Corsa Edition modeli 150 bin lira, diğer binek versiyonlar ise 300 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz krediyle sunuluyor.

Sevilen SUV modelleri Mokka ve Frontera Hybrid'de faizsiz kredinin yanı sıra nakit alımlara özel indirim seçenekleri de yer alıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL DESTEK

Çevreci ulaşımı tercih edenler için yüzde 100 elektrikli Corsa ve Frontera modelleri 300 bin liraya 12i ay sıfır faiz imkanıyla satılıyor.

Tüzel müşterilere özel olarak dizel Astra 300 bin lira, amiral gemisi Grandland Hybrid modeli ise 400 bin lira faizsiz kredi avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

TİCARİ ARAÇLARDA ESNEK ÇÖZÜMLER

Ticaretin profesyonelleri için Zafira, Combo ve Vivaro City Van modellerinde 600 bin liraya kadar faizsiz kredi veya nakit indirim seçenekleri var.

Daha geniş hacimli Vivaro Cargo Ultimate XL ve Movano 3.5T modellerinde ise KOBİ'lere sunulan bu faizsiz kredi desteği yedi yüz elli bin liraya kadar çıkıyor.