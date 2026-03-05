Audi, yeni bir içten yanmalı spor otomobil tanıtacak

Alman otomobil devi Audi, A5, TT ve R8 gibi efsanevi modellerin üretimden kalkmasıyla oluşan iki kapılı spor araç boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

Şirket CEO'su Gernot Döllner, ilerleyen dönemde yepyeni bir amiral gemisi modelin üretilebileceğinin güçlü sinyallerini verdi.

EFSANE İSİMLER TARİHE KARIŞIYOR

Yeni üretilecek süper spor otomobilin, eski R8 nesillerinde olduğu gibi tasarım maliyetlerini düşürmek amacıyla Lamborghini Temerario ile aynı platformu paylaşması bekleniyor.

Şirket yöneticisi, bu yeni amiral gemisi modelin seri üretime geçtiğinde kesinlikle TT veya R8 isimlerini taşımayacağının da altını çiziyor.

Audi, bu büyük projeden önce önümüzdeki iki yıl içinde elektrikli ve targa tavanlı Concept C modelini piyasaya sürerek üstü açık spor araç ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Porsche'nin elektrikli 718 modelleriyle aynı çizgiyi taşıyan bu konsept araç, markanın yeni nesil tasarım diline öncülük edecek.

MALİYETLER PLATFORM ORTAKLIĞINI ZORUNLU KILIYOR

Volkswagen Grubu çatısı altındaki marka, küresel pazarda rekabetçi kalabilmek ve üretim maliyetlerini kısmak için platform paylaşımı stratejisine büyük önem veriyor.

Bu kapsamda Audi'nin Mercedes G-Serisi'ne rakip olacak olası bir arazi aracı üretmesi durumunda mevcut Scout Traveler altyapısını kullanabileceği belirtiliyor.