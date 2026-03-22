Yıllardır ertelenen Tesla Roadster için yeni tarih belli oldu

Tesla CEO'su Elon Musk, uzun süredir beklenen yeni nesil Roadster modeli için bir kez daha tarih verdi.

Musk'ın açıklamalarına göre aracın resmi tanıtım etkinliği, Nisan 2026'da gerçekleştirilebilir.

BİRÇOK KEZ ERTELENMİŞTİ

İlk olarak 2017 yılında prototipi sergilenen ve 2020'de yollara çıkması planlanan model, yıllar içinde defalarca ertelendi.

Bugün gelinen noktada ortada hala kesin bir üretim tarihi bulunmuyor ve sadece tanıtım odaklı planlar yapılıyor.

Etkinliğin bir demo yerine resmi tanıtım olarak adlandırılması, aracın 2017'deki konseptten çok daha farklı ve keskin bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Öte yandan, yıllar önce yüksek depozitolar ödeyen müşteriler araçlarını beklemeye devam ederken ücret iadesi konusunda da zorluklar yaşıyor.

Roadster, markanın vitrin modeli olarak görülse de Tesla'nın son dönemde otonom ve direksiyonsuz araçlara odaklanması bu sürücü odaklı otomobille çelişiyor.

Sonuç olarak, hiper otomobilin nisan ayında tanıtılma ihtimali olsa da projenin geleceği uzun bir vaatler zinciri olmaktan öteye gidemiyor.