Audi, benzinli S6 modelinin üretimini durdurdu

Audi, performans tutkunlarının gözdesi olan S6 modelinin içten yanmalı versiyonunu ürün gamından çıkararak bir devri kapattı.

Edmunds'un raporuna göre şirket, yeni A6 serisini temel alan benzinli bir S versiyonu üretmeyi artık planlamıyor.

ÜRÜN GAMINDA YENİ DÖNEM

Markanın bu kararı almasında, standart A6 modelinin artık güçlü bir V6 motorla sunulması ve elektrikli S6 E-Tron'un piyasaya çıkması etkili oldu.

İçten yanmalı A6 ile elektrikli modeller arasında sıkışan benzinli S6'nın, mevcut stratejide kendine net bir yer bulamadığı görülüyor.

Veda eden S6 modeli, 450 beygir güç ve 601 Nm tork üreten hibrit destekli motoruyla biliniyordu.

Audi, performans boşluğunu elektrikli S6 serisiyle doldurmaya devam ederken, daha yüksek güç arayanlar için yakında RS6 Avant modelini sahneye çıkaracak.