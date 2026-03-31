Volkswagen'in en büyük SUV modeli Çin'de satışa çıktı

Alman otomotiv devi Volkswagen ve SAIC ortaklığında geliştirilen 5,2 metre uzunluğundaki ID. Era 9X, 329 bin 800 yuan (yaklaşık 47 bin 715 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin'de ön siparişe açıldı.

Özellikle büyük boy aile crossover segmentinde rekabet etmeyi amaçlayan bu devasa model, 25 Nisan tarihinde resmi olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.

TASARIM DETAYLARI VE İÇ MEKAN TEKNOLOJİSİ

Toplam uzunluğuyla BMW X7 modelinden bile daha büyük olan araç, 0,253 Cd gibi oldukça düşük bir hava sürtünme katsayısıyla mükemmel bir aerodinamik performans sergiliyor.

Altı kişilik oturma düzenine sahip lüks iç mekanda ise ikinci sıra sıfır yerçekimi koltuklar, 27 hoparlörlü ses sistemi ve LiDAR sensörüyle desteklenen Momenta R7 otonom sürüş teknolojisi kullanıcıları karşılıyor.

Uzun menzilli elektrikli araç (EREV) altyapısına sahip olan ID. Era 9X, tekerleklere güç vermeyen 1.5 litrelik benzinli motorunu sadece bataryaları şarj eden bir jeneratör olarak kullanıyor.

Standart olarak 496 beygir güç üreten çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen araç, bu sistem sayesinde karma kullanımda 1.611 kilometre gibi ulaşılması zor bir menzile imza atıyor.

En üst donanım paketi olan Ultra versiyonunda 65,2 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya yer alırken, bu seçenekte toplam menzil 1.651 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Çift odacıklı havalı süspansiyon ve arka tekerlekten yönlendirme sistemiyle sürüş konforunu zirveye taşıyan dev SUV'un fiyatları donanım seviyesine göre 47 bin 715 dolar ile 54 bin 950 dolar arasında değişiklik gösteriyor.