Subaru, yakıt sızıntısı nedeniyle 70 bin aracı geri çağırıyor

Japon otomobil üreticisi Subaru, yakıt sızıntısı endişesiyle 69 bin 153 aracını kapsayan büyük bir geri çağırma kampanyası başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre, hava sıcaklıklarındaki belirgin artış yakıt deposunda basınç yaratarak tehlikeli sızıntılara yol açabiliyor.

HİBRİT MODELLERDE YANGIN TEHLİKESİ

Söz konusu geri çağırma kararı, markanın 2025 model Forester Hybrid ile 2026 model Crosstrek Hybrid araçlarını doğrudan kapsıyor.

Yakıt deposu tam doluyken yakıtın dolum boynundan yukarı zorlanarak kısımdan sızması, araçlarda ciddi bir alev alma riski oluşturuyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE KRİTİK UYARILAR

Şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya yangın vakası yaşanmadığını belirten şirket, önümüzdeki 60 gün içinde araç sahiplerini bilgilendirmeye başlayacak.

Contası iyileştirilmiş yeni dolum kapakları takılana kadar, sürücülere yakıt seviyesini yüzde 50 ile sınırlamaları ve araçlarını mutlaka açık alanlara park etmeleri tavsiye ediliyor.