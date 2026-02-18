Avrupa Birliği'nden Çinli otomobillere karşı yeni hamle: Yerlilik yoksa destek de yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Komisyonu, otomotiv sektörünü Çinli rakiplerden korumak için kritik bir adım atarak yeni bir yerlilik kuralı planlıyor.

Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre, üreticilerin devlet teşviklerinden yararlanabilmesi için tam elektrikli otomobillerinde yüzde 70 oranında Avrupa Birliği içeriğine sahip olması gerekecek.

ENDÜSTRİYEL HIZLANDIRMA YASASI ŞARTLARI

Resmi duyurusunun 25 Şubat'ta yapılması beklenen bu kararın, Endüstriyel Hızlandırma Yasası kapsamında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Yasa taslağına göre, destek almak isteyen markaların elektrikli, hibrit veya hidrojen yakıt hücreli araçlarını mutlaka Avrupa Birliği sınırları içerisinde monte etmesi zorunlu kılınacak.

Yeni düzenleme, batarya haricindeki araç parçalarının fiyat bazında en az yüzde 70'inin Avrupa Birliği menşeli olmasını şart koşuyor.

Ayrıca, kullanılacak bataryaların ana bileşenlerinin de Avrupa kaynaklı olması gerekliliği üreticilerin karşısına önemli bir kriter olarak çıkıyor.

Günümüzde piyasadaki elektrikli otomobillerin yüzde 70'inden fazlası Çinli CATL ve BYD markalı bataryaları kullandığı için bu yasanın Avrupalı üreticileri ciddi şekilde zorlaması bekleniyor.

Avrupa'da batarya üretmenin Çin'e kıyasla çok daha maliyetli olması otomobil fiyatlarına yansıma riski taşırken, Avrupa Birliği'nin 2025 yılındaki 1.8 milyar euroluk batarya fonu da sektörü rahatlatmaya yetmiyor.

Hazırlanan bu yeni tasarı, Avrupalı dev otomobil üreticileri arasında büyük görüş ayrılıklarına neden oldu.

Karara en sert tepkiyi Mercedes ve BMW gösterirken, Renault gibi bazı markalar ise bu yeni yerlilik şartını destekliyor.