Yeni Ferrari Purosangue yılın ikinci yarısında üretime girecek

Ferrari, tartışmalı ancak bir o kadar dikkat çeken ilk SUV modeli Purosangue için performans odaklı yeni bir güncelleme planlıyor.

Şirketin bu yıl tanıtmayı doğruladığı beş yeni araçtan biri olması beklenen modelin, mevcut 6.5 litrelik V12 motorunu koruyarak ciddi bir güç artışı yaşayacağı belirtiliyor.

Mevcut versiyonunda 725 beygir güç üreten bu motorun, markanın diğer üst düzey modellerindeki gibi 830 beygir seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca aracın yol tutuşunu ve aerodinamiğini keskinleştirmek amacıyla, karbon fiber bileşenlerle ağırlık tasarrufu sağlayan opsiyonel bir Assetto Fiorano paketinin sunulabileceği de iddialar arasında.

FERRARİ'NİN ÜRETİM STRATEJİSİ

İtalyan üretici, rakiplerinin aksine marka özel statüsünü korumak adına Purosangue serisinin üretimini toplam yıllık kapasitesinin yüzde 20'siyle sınırlandırma stratejisine sadık kalıyor.

Euro 7 emisyon standartlarına uyumlu hale getirilen efsanevi V12 motor ise 2030 yılına kadar markanın içten yanmalı motor vizyonunun kalbinde atmaya devam edecek.