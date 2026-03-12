Jeep modellerinde mart ayına özel kampanyalar

Jeep, mart ayına özel olarak başlattığı yeni satış kampanyasıyla otomobil tutkunlarına birbirinden avantajlı fırsatlar hazırladı.

Bu kapsamda müşteriler, eski araçlarını Jeep yetkili satıcılarına getirerek popüler SUV modellerinde geçerli kredi veya takas desteklerinden anında faydalanabiliyor.

AVENGER MODELLERİNDE TAKAS DESTEĞİ

Kampanya doğrultusunda, Summit donanım seviyesine sahip tam elektrikli Avenger alımlarında anahtar teslim fiyatı üzerinden 120 bin TL'ye varan takas desteği sağlanıyor.

Aynı donanım seviyesindeki e-Hybrid versiyonu ile Overland donanımlı Avenger 4xe modellerini tercih edenler ise 40 bin TL tutarındaki takas avantajından yararlanabiliyor.

COMPASS FİYATLARI

Nakit alım yerine finansman desteği arayan kullanıcılar için Avenger e-Hybrid modelinde 500 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği devreye alınıyor.

Markanın bir diğer sevilen modeli olan Compass ise mart ayı sonuna kadar Limited donanımında 2 milyon 620 bin TL, Summit versiyonunda ise 2 milyon 920 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.