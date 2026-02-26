Avrupa'da Tesla satışları düşmeye devam ediyor: İşte son rakamlar

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, Tesla'nın Avrupa Birliği pazarındaki kan kaybı, ocak ayında da hız kesmeden devam etti.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın şirketine ait otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 azalarak 7 bin 187 adede geriledi.

DÜŞÜŞ TRENDİ 13 AYA ULAŞTI

Ocak 2025'te 7 bin 305 olan satış rakamlarının gerilemesiyle birlikte markanın pazar kaybı tam 13 aya ulaştı.

Bu sonuçların ardından Tesla'nın AB'deki toplam yeni otomobil satışları içindeki pazar payı yüzde 0,9 seviyesinde kaldı.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri ve İngiltere'nin de dahil edildiği toplam Avrupa pazarında ise markanın kaybı çok daha sert oldu.

Bu genişletilmiş bölgede Tesla satışları ocak ayında yüzde 17 oranında azalarak 8 bin 75 adede inerken, pazar payı yüzde 0,8'e düştü.

SİYASİ TUTUMLAR SATIŞLARI VURDU

Şirket yöneticisi Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yakın teması ve Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilere verdiği destek, markanın imajını zedeledi.

Sergilenen bu tartışmalı davranışlar nedeniyle Avrupalı tüketicilerin firmayla arasına mesafe koyması, satışlardaki hızlı gerilemenin temel nedeni olarak kayıtlara geçti.