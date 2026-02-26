Chery, yeni konsept pickup modelini tanıttı

Çinli otomotiv devi Chery, Avustralya'ya özel olarak tasarladığı KP31 kod adlı yeni pickup konseptini görücüye çıkardı.

Agresif tasarımı ve üstün arazi yetenekleriyle dikkat çeken bu araç, kaputunun altındaki dizel şarj edilebilir hibrit motor teknolojisiyle sektörde büyük bir merak uyandırdı.

DİKKAT ÇEKİCİ DIŞ TASARIM VE DONANIM

Yeni KP31 konsepti, geçtiğimiz yıl Çin'de piyasaya sürülen Rely P3X modeliyle büyük benzerlikler taşıyor.

Agresif ön yüzü, yuvarlak farları, büyük arazi lastikleri ve şnorkel gibi özel donanımlarıyla tam bir arazi canavarı görünümü sunuyor.

Konsept versiyonu 5.610 mm uzunluğunda olan aracın seri üretim modelinin 5.450 mm uzunluğa sahip olacağı açıklandı.

Bu iddialı pickup, 3.500 kg çekme ve 1.000 kg taşıma kapasitesiyle zorlu yüklerin üstesinden kolayca gelmeyi vadediyor.

YENİLİKÇİ DİZEL HİBRİT GÜÇ ÜNİTESİ

Aracın en büyük sürprizi olan 2.5 litrelik turbodizel şarj edilebilir hibrit motor, yüzde 47 gibi oldukça yüksek bir termal verimlilik sunuyor.

Elektrik motorunun teknik detayları henüz paylaşılmasa da bu yeni sistemin standart dizel motorlara göre yüzde 10 daha az yakıt tükettiği belirtiliyor.