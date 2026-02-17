BMW iX3 50 xDrive, Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BMW'nin gelecekteki otomobillerinin temelini oluşturacak "Neue Klasse" mimarisiyle üretilen ilk seri üretim model olan Yeni BMW iX3 50 xDrive Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

16 Şubat itibarıyla "BMW'ni Bul" platformu üzerinden ön siparişe açılan modelin ilk teslimatlarının mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

GÜÇLÜ MOTOR VE XDRIVE TEKNOLOJİSİ BİR ARADA

Yeni BMW iX3 50 xDrive, Türkiye pazarına özel olarak geliştirilen 160 kW (218 beygir) güç ve 610 Nm tork üreten elektrik motoruyla dikkat çekiyor.

Altıncı nesil eDrive teknolojisine sahip araç, bu özel motor seçeneğiyle birlikte markanın üstün dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive mimarisini ilk kez aynı anda sunuyor.

805 KİLOMETRE MENZİL

Otomobil, 108,7 kWh kapasiteli bataryası sayesinde WLTP normlarına göre tek şarjla 805 kilometreye kadar etkileyici bir menzil vadediyor.

Ayrıca 400 kW ultra hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakikalık şarjla 372 kilometre menzil kazanabilen araç, çift yönlü şarj (V2L) özelliğiyle mobil bir güç kaynağı işlevi de görüyor.

Yeni model, sürücünün görüş alanını tamamen kaplayan "BMW Panoramic Vision" ve yapay zeka destekli sezgisel sürüş sistemi "Heart of Joy" gibi yenilikçi teknolojiler barındırıyor.

Araçta aydınlatmalı Iconic Glow böbrek ızgarası, Harman Kardon ses sistemi, yedi farklı masaj programlı ön koltuklar ve Sürüş Asistanı Plus gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

BMW iX3 50 xDRIVE TÜRKİYE FİYATI

M Sport tasarım paketiyle sunulan Yeni BMW iX3 50 xDrive’ın Türkiye satış fiyatı 6 milyon 469 bin 600 TL’den başlıyor.