BMW neden abonelik paketi satıyor: Marka yöneticisi açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BMW, ısıtmalı koltukları abonelikle sunma fikrinden gelen yoğun eleştiriler üzerine vazgeçse de araç içi abonelik modelini tamamen rafa kaldırmadı.

Şirket, müşterilerin satın alma aşamasında tercih etmedikleri bazı özellikleri ileri dönemde talep edebilecekleri görüşünü savunmaya devam ediyor.

EK MALİYETLER VAR

BMW Ürün İletişimi Başkanı Alexandra Landers, özellikle gelişmiş sürücü destek sistemlerinin (ADAS) kullanımının şirket için devam eden operasyonel bir maliyet oluşturduğunu belirtti.

Landers, bu teknolojilerin donanım olarak araçta hazır bulunmasının ve sonradan yazılımla aktif edilebilmesinin sürücülere esneklik sağladığını vurguladı.

İHTİYAÇ ANINDA AKTİF EDİLEBİLECEK

Yapılan açıklamada, sürücülerin satın alma esnasında gereksiz gördüğü canlı trafik akışı gibi özelliklere daha sonra ihtiyaç duyabilecekleri belirtildi.

Bu sistem sayesinde kullanıcıların baştan kesin karar vermek zorunda kalmadan, ihtiyaç duydukları anda ilgili teknolojiyi çevrimiçi olarak satın alıp kullanabilecekleri ifade edildi.

Alman otomotiv devi, dijital hizmetlerde abonelik sistemini savunsa da ek motor gücü veya elektrikli araç menzili artırımı için ekstra ücret talep etmeyeceğini açıkladı.

Şirket bu kararıyla, yazılım kilitleri üzerinden performans artışı sunan bazı rakiplerinin aksine daha farklı bir strateji izleyeceğinin garantisini verdi.