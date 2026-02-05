BYD'den yeni elektrikli otomobil: Song Ultra

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli otomotiv devi BYD, popüler Song serisini genişletmeye devam ederek yeni modeli Song Ultra EV'nin ön gösterimini gerçekleştirdi.

Markanın Dynasty serisindeki ilk B sınıfı tamamen elektrikli SUV olma özelliğini taşıyan araç, tasarımı ve teknik verileriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

GÜÇLÜ MOTOR VE GENİŞ BOYUTLAR

4.850 mm uzunluğunda ve 1.910 mm genişliğinde tasarlanan araç, 270 kW güç üreten tek motorlu arkadan itiş sistemiyle 210 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Mevcut Song L EV modelinden daha büyük boyutlara sahip olan bu yeni SUV, performans verileriyle de kardeşinden daha güçlü bir profil çiziyor.

YENİ NESİL AKILLI SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ

Song Ultra EV modelinin, isteğe bağlı LiDAR sensörünü desteklemesi ve BYD'nin gelişmiş "God's Eye B" akıllı sürüş sistemini barındırması bekleniyor.

Bu teknoloji altyapısı sayesinde araç, kentsel navigasyon pilotu (Urban NOA) dahil olmak üzere birçok gelişmiş otonom sürüş fonksiyonunu kullanıcılarına sunacak.

Henüz fiyat etiketi açıklanmayan yeni modelin dahil olduğu Song serisi, 2025 yılında 788 binden fazla satılarak markanın toplam satışlarının yüzde 17'sinden fazlasını oluşturdu.

Aralık ayında satış hacminde düşüş yaşayan serinin, bu yüksek performanslı yeni modelle birlikte yeniden ivme kazanması hedefleniyor.