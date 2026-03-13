Chery modellerinde mart ayına özel kampanyalar

Teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Chery, mart ayı boyunca geçerli olacak yeni finansman kampanyasını başlattı.

Bu kampanya kapsamında markanın iddialı SUV modellerine çok daha kolay şartlarda sahip olma imkanı sunuluyor.

TİGGO 8

Markanın yedi kişilik geniş hacimli SUV modeli yeni Tiggo 8, ticari müşterilere özel 600 bin TL için 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

Gelişmiş donanımlara sahip 2025 model yılı Prestige versiyonu, 2 milyon 658 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Üst düzey konfor vadeden araçta gelişmiş sürüş destek sistemleri, 15,6 inç bilgi-eğlence ekranı ve 540 derece görüş sistemi gibi modern özellikler yer alıyor.

Ayrıca masaj fonksiyonlu yolcu koltuğu ile ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, kullanıcıların premium konfor duygusunu en üst seviyeye taşıyor.

TİGGO 7

Kampanyaya dahil edilen bir diğer popüler model olan yeni Tiggo 7'nin 2025 ve 2026 model yılı Prestige versiyonlarında da aynı kredi fırsatları var.

Bu cazip kampanya ile birlikte 2026 model Tiggo 7 Prestige 4x4 versiyonu 2 milyon 391 bin TL'lik özel fiyatla kullanıcılara ulaşıyor.

Araçta yer alan ve 108 kW güç ile 275 Nm tork üreten ödüllü 1.6 TGDI motor, yedi ileri çift kavramalı şanzımanla performans ve verimliliği dengeliyor.

Yedi farklı sürüş moduna sahip akıllı dört çeker sistemi ve Crawl Control fonksiyonu, zorlu arazi koşullarında güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.