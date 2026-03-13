Volkswagen'den sürpriz isim değişikliği: Karşınızda ID.3 Neo

Avrupa pazarında büyük ilgi gören Volkswagen ID.3, nisan ayında tanıtılacak kapsamlı makyaj operasyonuyla birlikte önemli bir isim değişikliğine gidiyor.

Sevilen elektrikli otomobil, estetik ve teknolojik yeniliklerin yanı sıra artık yollara ID.3 Neo adıyla çıkacak.

Teknolojik anlamda güçlenen araç, tek pedal sürüş desteği ve standart olarak sunulan Travel Assist sistemiyle donatılıyor.

Ayrıca Innovision bilgi-eğlence sistemi ve akıllı cihazlarla kontrol edilebilen opsiyonel dijital anahtar özelliği de yeni modelin donanımları arasında yer alıyor.

FİZİKSEL TUŞLAR GERİ GELİYOR

Kullanıcılardan gelen eleştirileri dikkate alan Alman üretici, makyajlı versiyonda dijital dokunmatik tuşlara tamamen veda ediyor.

ID. Polo modelinde başlayan fiziksel tuşlara dönüş stratejisi, ID.3 Neo'nun iç mekanında da kendini gösteriyor.

Güç ünitesi tarafında yapılan güncellemelerle birlikte araca yeni APP 350 elektrik motoru entegre ediliyor.

Eski üniteye kıyasla enerji tüketimini düşürmeyi hedefleyen bu yeni motor, 140 kW güç üreterek çok daha yüksek bir tork performansı sağlıyor.

Şu an için Neo takısını alarak yoluna devam edecek olan modelin gelecekteki planlaması da netlik kazandı.

Şirketin resmi hedeflerine göre bu elektrikli araç, 2028 yılı itibarıyla efsanevi Golf adını alarak yeni nesliyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkacak.