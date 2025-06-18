Çin'de elektrikli araç yarışı sürüyor: BYD'den kritik uyarı geldi

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük Çin elektrikli araç üreticisi BYD, ülkede hız kazanan fiyat rekabetinin otomotiv sektöründe yarattığı dengesizlik hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Şirketin İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra'da Bloomberg'e verdiği röportajda, yaşanan fiyat savaşlarının uzun vadede sürdürülemez olduğunu söyledi.

BYD'DEN UYARI: "BU SAĞLIKLI DEĞİL"

Stella Li, Çin'de yaşanan fiyat savaşlarının "sağlıksız" olduğunu belirterek, sektörün temkinli olması gerektiğini vurguladı.

Li, "Ayakta kalmak için mecburuz, ama bu sağlıklı değil." diyerek, rekabetin yoğunluğu nedeniyle BYD'nin de fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığını itiraf etti.

Yeni modellerin piyasaya sürülmesinin ardından rakip markaların aynı segmentte daha büyük araçları daha düşük fiyatlarla sunması, sektördeki fiyat baskısını daha da artırıyor. Bu durum, şirketlerin kar marjlarını olumsuz etkiliyor.

REKABET İNDİRİMLERİ TETİKLİYOR

BYD, Mayıs ayının sonunda toplam 22 modelinde fiyat indirimi yapmış ve bazı modellerdeki indirim oranı yüzde 30'u aşmıştı.

BYD'nin bu adımının ardından Chery, Leapmotor ve IM Motors gibi diğer Çinli üreticiler de benzer şekilde fiyatlarını düşürerek rekabete katıldı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) de plansız fiyat indirimlerinin şirketlerin kârlılığını zayıflattığını belirterek sektöre daha temkinli hareket etme çağrısında bulundu.