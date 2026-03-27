Yeni Mercedes G Serisi casus kameralara yakalandı

Alman otomotiv devi Mercedes'in yaklaşık üç yıl önce ilk sinyallerini verdiği daha küçük boyutlu G Serisi, test aşamasında tüm hatlarıyla görüntülendi.

Şirket CEO'su Ola Källenius'un "Küçük G" olarak adlandırdığı bu yeni model, orijinal versiyonun efsanevi tasarım dilini kompakt bir yapıda sunmaya hazırlanıyor.

KÜÇÜK G SERİSİ'NİN TASARIM DETAYLARI VE BOYUTLARI

Yeni arazi aracı, büyük kardeşinin kutu gibi ikonik tasarımını, düz tavan çizgisini ve şişkin çamurluklarını koruyarak yollara çıkacak.

Standart modelden yaklaşık 30 santimetre daha kısa olan 4,4 metrelik bu versiyon, alçaltılmış yapısıyla şehir içi kullanıma çok daha uygun bir profil çiziyor.

ELEKTRİKLİ VE İÇTEN YANMALI MOTOR SEÇENEKLERİ

Casus kameralara yansıyan prototipin sessiz çalışması, aracın tam elektrikli bir güç ünitesine sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Elektrikli versiyonun yanı sıra, yeni CLA modelinde de kullanılan 1.5 litrelik dört silindirli turbo benzinli motor seçeneğinin standart 4x4 sistemiyle ilerleyen dönemde satışa sunulması bekleniyor.

G SERİSİ CABRİOLET GERİ DÖNÜYOR

Mercedes cephesindeki yenilikler sadece tamamen yeni platformda geliştirilen küçük G-Serisi ile sınırlı kalmıyor.

Marka ayrıca dört kapılı ve kumaş tavanlı G-Serisi Cabriolet modelinin, yüksek performanslı AMG G63 versiyonu da dahil olmak üzere pazara geri döneceğini resmi olarak doğruladı.