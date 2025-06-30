Efsane 50 yaşında: Honda Gold Wing'in özel versiyonu Türkiye'de satışa çıktı

Honda'nın ilk kez 1975'te piyasaya sürülen efsanevi gezi (touring) motosikleti Gold Wing, 50. yılını kutluyor.

Bu özel yıl dönümü şerefine, modelin güncellenmiş ve sınırlı sayıda üretilen özel versiyonları Türkiye'de satışa çıktı.

50. YILA ÖZEL TASARIM DETAYLARI

Yeni versiyonlar, geliştirilmiş elektronik sistemleri ve özgün tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.

Orta konsol ve akıllı anahtar üzerinde "50. Yıl" ve "1975'ten beri" gibi özel ibarelere yer verilerek modelin koleksiyon değeri artırıldı.

TÜRKİYE FİYATI

Honda Gold Wing Bagger modelinin siyah rengi 2 milyon TL'lik fiyat etiketine sahip. Standart Gold Wing'in altın sarısı ve bordo renk seçenekleri ise 2 milyon 300 bin TL fiyatla satışa sunuldu.

GÜÇLÜ MOTOR VE GELİŞMİŞ SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİ

Motosikletin kalbinde, 1833 cc hacmindeki altı silindirli motor yatıyor. Bu motor, 93 kW güç ve 170 Nm tork üretiyor.

Elektronik gaz kelebeği (TBW) sistemi sayesinde dört farklı sürüş modu ve Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) gibi modern teknolojilerle destekleniyor.

Sürüş konforunu artıran özellikler arasında Yokuş Kalkış Desteği (HSA) ve yedi vitesli üçüncü nesil çift kavramalı şanzıman (DCT) sistemi bulunuyor.

Elektrikli ayarlanabilir süspansiyon ve Çift Kombine Fren Sistemi (D-CBS) ise dengeli ve güvenli bir sürüş sağlıyor.