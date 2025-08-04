Efsanevi model geri dönüyor! 24 yılın ardından yeniden üretilecek

Japonya merkezli dev otomobil üreticisi Honda 24 yılın ardından efsanevi spor coupe modeli Prelude’u yeniden yollara döndürmek için harekete geçti.

Bir döneme damga vuran modelin hibrit altyapısıyla piyasaya çıkacağını belirten Honda, yeni bir devrin kapılarını aralıyor.

Yeni Prelude’un tasarımı, “Unlimited Glide” yani “Sonsuz Süzülüş” kavramına dayanarak gökyüzünde süzülen planörlerden esinlenen model, bu zarafeti otomobil formuna taşıyor.

EYLÜL’DE TANITILACAK!

Önce Japonya’da satışa sunulacak olan yeni Honda Prelude, 2025 sonbaharında Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da satışa çıkacak.

Eylül 2025’te resmi olarak tanıtılacak olan modelin Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor. Fiyat detaylarının ise lansman tarihine yakın açıklanması bekleniyor.