Elektrikli ilk Range Rover kameralara yakalandı

Haber Merkezi

Merakla beklenen tamamen elektrikli ilk Range Rover modelinin lansmanı yaklaşıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde showroom'larda yerini alması beklenen araç, bu yılın sonlarında yapılacak resmi tanıtımı öncesinde İsveç'te zorlu kış koşullarında test edilirken görüntülendi.

JLR (Jaguar Land Rover), yılın başlarında yaptığı açıklamada, elektrikli Range Rover için şimdiden 57 bin kişilik bir bekleme listesi oluştuğunu doğrulamıştı.

Şirket, yeni modelin "eşsiz bir sürüş deneyimi" sunarak "elektrikli lüks SUV segmentini yeniden tanımlayacağını" iddia ediyor.

ZORLU KIŞ TESTLERİ

Elektrikli Range Rover prototipleri, İsveç'in sıfırın altındaki dondurucu soğuklarında kapsamlı testlerden geçiriliyor.

Donmuş göller ve karlı yollarda yaklaşık 72 bin km yol kateden araçların özellikle yeni termal yönetim sistemleri test ediliyor.

ELEKTRİKLİ RANGE ROVER NELER SUNACAK

Elektrikli Range Rover, JLR tarafından şirket içinde geliştirilen ilk 800V mimarisine sahip batarya ile donatılacak.

344 prizmatik hücreden oluşan 117 kWh kapasiteli bu bataryanın optimize edilmiş enerji yoğunluğu, menzil ve şarj süreleri sunması hedefleniyor.

Hem yol hem de arazi performansı için tasarlanan araçta, tek pedallı sürüş ve açılıp kapatılabilen çift odacıklı havalı süspansiyon gibi yeni özellikler bulunuyor.

Tek pedallı sürüş kabiliyeti, İsveç'teki testler sırasında 28 derece ve 17 derecelik eğimlerde de denendi.

MARKA KİMLİĞİ KORUNUYOR

JLR Araç Mühendisliği Direktörü Matt Becker, elektrikli SUV'nin markanın imzası haline gelen sürüş deneyimini koruduğunu belirtti.

Becker, aracın "tüm temel Range Rover unsurlarını yeni ve gelişmiş teknolojilerle birleştirdiğini" ifade etti.