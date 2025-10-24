Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın önde gelen otomobil şirketlerinden Mercedes-Benz, sevilen modeli CLA’nın elektrikli versiyonunu resmen ülkemizde satışa sundu.

Aracın yüksek fiyatı dikkat çekerken, hibrit versiyonunun da aralık ayında geleceği açıklandı.

YENİ ELEKTRİKLİ MERCEDES-BENZ CLA FİYATI

Yeni elektrikli Mercedes-Benz CLA, Türkiye'de tek bir versiyon ile sunuluyor.

Edition 1 AMG paketiyle gelen CLA 350 4MATIC modelinin fiyatı 4 milyon 690 bin TL olarak belirlendi.

Şirket, bu modelin 715 kilometre menzil ve 354 beygir gücü sunduğunu belirtti.

Yeni CLA, Mercedes’in MB.OS işletim sistemi ile çalışan dördüncü nesil MBUX multimedya sistemini kullanan ilk model.

Araçta kullanılan yeni nesil elektrikli güç ünitesinin, 85 kWh batarya ve 800 Volt teknolojisiyle 792 kilometreye kadar menzil sunduğu aktarıldı.

İç mekanda dikey konumlandırılmış 10,25 inçlik gösterge paneli ve 14 inçlik multimedya ekranı yer alıyor. Ayrıca, klima kontrolleri fiziksel tuşlar yerine dokunmatik ekran üzerinden yapılıyor.