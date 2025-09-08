Elektrikli Mercedes-Benz GLC tanıtıldı: İşte özellikleri

Mercedes-Benz, "EQ Technology" adını verdiği tamamen elektrikli yeni GLC modelinin resmi tanıtımını gerçekleştirdi.

Araç, hem iç mekandaki devrim niteliğindeki ekranı hem de 700 km'ye varan menziliyle oldukça iddialı görünüyor.

KABİN İÇİNDE 39.1 İNÇLİK TEK PARÇA EKRAN

Aracın iç mekanındaki en dikkat çekici detay, yan havalandırmaları bile içerisine alan 39,1 inç boyutundaki devasa, tek parça ekran oldu.

Şirket, bu devasa ekrana rağmen fiziksel butonları tamamen ortadan kaldırmayarak bazı temel kontrolleri korudu.

700 KM MENZİL VE 800V HIZLI ŞARJ

94 kWh'lik bir batarya paketine sahip olan elektrikli Mercedes-Benz GLC, 800V altyapısı sayesinde 700 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

330 kW'lık hızlı şarj desteği ile sadece 10 dakikalık şarjla 303 kilometre menzil kazanmak mümkün.

Çift motorlu en güçlü versiyonu 483 beygir güç üreten araç, opsiyonel olarak S-Class'tan alınan Airmatic havalı süspansiyon sistemiyle de donatılabiliyor.

Yeni elektrikli Mercedes-Benz GLC'nin birçok pazara 2026 yılında götürülmesi planlanırken, resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.