Elektrikli Mercedes-Benz VLE ön seri üretime girdi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, tamamen elektrikli altyapı üzerine kurulan yeni hafif ticari aracı VLE’nin ilk ön seri üretimini başarıyla tamamladığını duyurdu.

İspanya'nın Vitoria kentindeki fabrikada başlayan bu süreç, 2026'daki seri üretime yönelik son hazırlık niteliği taşıyor.

YENİ MODÜLER MİMARİ ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Yeni Mercedes-Benz VLE, markanın yeni geliştirilen, modüler ve ölçeklenebilir hafif ticari araç mimarisi üzerine inşa edilen ilk araç olma özelliğini taşıyor.

Sekiz kişiye kadar oturma kapasitesi sunan model, ailelerden özel ulaşım hizmetlerine kadar geniş bir kitleyi hedefliyor.

Aracın geliştirme sürecinde aerodinamik rekorları kırdığı, Stuttgart'tan Roma'ya yapılan uzun yolculukta sadece iki kısa şarj molasına ihtiyaç duyduğu ve zorlu kış koşullarında da kendini kanıtladığı belirtildi.

SERİ ÜRETİM 2026'DA BAŞLIYOR

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Thomas Klein, aracı rekor sürede konseptten üretim olgunluğuna taşıdıklarını ve nihai halini 2026'nın ilk yarısında sunacaklarını belirtti.

Vitoria fabrikası, markanın küresel üretim ağında VLE'yi üreten ilk tesis olacak.

Fabrikadaki modernizasyon çalışmalarının yüzde 90'ından fazlası tamamlandı ve ilk üretim testleri başarıyla başladı.