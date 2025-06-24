Elektrikli Renault R5 E-Tech, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Renault, geçtiğimiz şubat ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı ve büyük ilgi gören yeni elektrikli şehir otomobili R5 E-Tech Electric'i Türkiye'de de satışa sundu.

Markanın 1996'da üretimden kaldırdığı efsanevi R5 modelini günümüz koşullarına uyarlayan araç, retro tasarımı ve modern teknolojiyi bir araya getiriyor.

RENAULT R5 E-TECH TÜRKİYE FİYATI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renault R5 E-Tech, Türkiye'de "Techno" donanım paketi ve iki farklı batarya/motor seçeneğiyle satışa çıktı.

40 kWh kapasiteli batarya ve 120 beygir güç üreten motorla donatılan versiyonun fiyatı 1 milyon 450 bin TL olarak açıklandı.

Daha uzun menzil ve daha yüksek performans sunan 52 kWh bataryalı ve 150 beygir gücündeki versiyon için başlangıç fiyatı ise 1 milyon 535 bin TL olarak belirlendi.

Renault, lansmana özel olarak 200 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi gibi finansman seçenekleri de sunuyor.

RETRO TASARIM MODERN TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

Tasarım açısından orijinal R5'e sadık kalan Renault R5 E-Tech, kapalı ızgarası, LED aydınlatmaları ve çift renkli yapısıyla dikkat çekiyor.

Aracın 3,92 metre uzunluğundaki kompakt boyutları, şehir içi kullanım için büyük bir avantaj sağlıyor.

İç mekanda ise modern bir yaşam alanı bulunuyor. Tam dijital gösterge ekranı ve 10 inç boyutundaki bilgi-eğlence ekranı tek bir panel içerisinde birleştirildi.

Yolcu tarafındaki konsolda yer alan "Renault 5" ibaresi de tasarıma nostaljik bir dokunuş katıyor.