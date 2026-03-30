Elon Musk duyurdu: Yeni Tesla modeli geliyor

Elektrikli otomobil devi Tesla, amiral gemisi modelleri Model S ve Model X'in üretimini bu yıl sonuna kadar tamamen durdurmaya hazırlanıyor.

Bu önemli kararın ardından şirket CEO'su Elon Musk, sosyal medya üzerinden markanın gelecekteki yeni aracı hakkında heyecan verici bir ipucu paylaştı.

CYBERTRUCK TABANLI YENİ BİR SUV BEKLENİYOR

Elon Musk, Cybertruck'ın arka koltuk genişliğini överken bir takipçisinden gelen minivan önerisine "minibüsten çok daha havalı bir şey geliyor" şeklinde iddialı bir yanıt verdi.

Bu açıklamanın ardından otomobil dünyasında, 2025 yılında kil modeli de sızdırılan Cybertruck tabanlı üç sıra koltuklu bir "CyberSUV" modelinin yolda olduğu iddiaları güçlendi.

Yeni aracın Cybertruck platformunu kullanması, Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında üretimi artırmasına ve araştırma geliştirme maliyetlerini düşük tutmasına büyük katkı sağlayacak.

Cadillac Escalade gibi dev rakiplerle mücadele etmesi beklenen bu araç, markanın büyük SUV segmentindeki üretim boşluğunu da doldurmuş olacak.

UZATILMIŞ MODEL Y İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Gündemdeki bir diğer güçlü senaryo ise halihazırda Çin'de satılan altı koltuklu ve uzatılmış gövdeli Model YL versiyonunun Kuzey Amerika pazarına sunulması olarak öne çıkıyor.

Teksas'taki fabrikada drone ile görüntülenen devasa bir araç gövdesi bu iddiaları desteklese de Tesla'nın yeni sürprizinin ne olacağı henüz kesinlik kazanmadı.