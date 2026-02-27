Ford, 4 milyondan fazla aracını geri çağırma kararı aldı

Amerika merkezli otomotiv devi Ford Motor Company, entegre römork modülüyle araç arasındaki iletişimi koparan bir yazılım sorunu nedeniyle devasa bir geri çağırma kampanyası başlattı.

Bu hata, araca bağlı römorkların fren lambalarının ve sinyallerinin devre dışı kalmasına yol açarak trafik güvenliğini tehlikeye atıyor.

F-SERİSİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK MODEL ETKİLENİYOR

Geri çağırma operasyonu, markanın en çok satan F-150 ve F-250 pick-up modelleri de dahil olmak üzere toplam 4 milyon 380 bin 609 aracı kapsıyor.

Listede 2021-2026 yılları arasında üretilen F-150, Maverick, Expedition, Ranger, E-Transit ve Lincoln Navigator gibi popüler modeller yer alıyor.

EKRANDAKİ UYARILARA DİKKAT EDİLMELİ

Rapora göre yazılım kodlarının yanlış sırayla işlenmesi, modüller arasında iletişim kopukluğuna ve dolayısıyla sistem arızasına neden oluyor.

Sürücüler bu sorun yaşandığında araç ekranlarında “Römork Freni Modülü Hatası” veya “Kör Nokta Asistanı Hatası” gibi uyarı mesajlarıyla karşılaşıyor.

KABLOSUZ GÜNCELLEME İLE ÇÖZÜLECEK

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ile yapılan görüşmelerin ardından alınan bu kararla ilgili şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma vakası bildirilmedi.

Ford, mayıs ayında yayınlayacağı uzaktan erişim (OTA) güncellemesiyle veya yetkili servisler aracılığıyla bu yazılım hatasını tamamen giderecek.