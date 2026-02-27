Toyota RAV4, evinizin 1 haftalık enerji ihtiyacını karşılayacak

Otomotiv devi Toyota, sevilen RAV4 PHEV modelinin Japonya pazarına özel versiyonunda devrim niteliğinde bir teknolojiye yer veriyor.

Şirket, araç bataryasının mikrodalga gibi beyaz eşyaları bile çalıştırabilmesini sağlayan "HV güç kaynağı" adlı yeni sistemini resmen tanıttı.

Araçta bulunan bu yeni donanım, standart V2L ve V2H sistemleriyle benzer bir mantıkta çalışmasına rağmen piyasadaki birçok alternatiften çok daha uzun süreli bir performans sergiliyor.

Japonya standartlarına uygun olarak 100 volt çıkışlı bir priz sunan sistem, anlık olarak 1,5 kW'a kadar güç aktarımı yapabiliyor.

TİPİK BİR EVİ 6,5 GÜN KESİNTİSİZ BESLEYEBİLİYOR

Rakiplerinden Ford F-150 Lightning modeli 9,6 kW kapasiteyle bir evi 3 gün idare edebilirken Toyota'nın yeni sistemi verimliliğiyle öne çıkıyor.

Toyota, ortalama tüketimin 400 W olduğu varsayıldığında RAV4 PHEV'in tipik bir evi 6,5 güne kadar kesintisiz besleyebileceğini vurguluyor.