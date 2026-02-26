Volvo, 40 binden fazla elektrikli aracını yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Elektrikli araç güvenliği konusundaki endişeleri gündeme getiren yeni bir gelişme yaşandı.

Volvo, bataryalarındaki bir kusur nedeniyle saniyeler içinde alev alma riski taşıyan 40 bini aşkın EX30 modelini aktif olarak geri çağırdığını duyurdu.

Şirket durumu fark ettikten sonra etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçerek batarya dolum oranını yüzde 70 kapasiteyle sınırlandırmaları gerektiğini bildirdi.

Sorunlu batarya paketlerinin tamamen değiştirilmesinin Volvo'ya maliyetinin 200 milyon doları bulabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARA ŞASİ NUMARASI TAVSİYESİ

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 3 bin 727 adet satılan tek ve çift motorlu EX30 modellerinin bu durumdan etkilenip etkilenmediği henüz resmi olarak netlik kazanmadı.

Araç sahiplerinin güvenliklerinden emin olmak adına yetkili bayilerini arayarak şasi numaraları üzerinden durum sorgulaması yapmaları öneriliyor.