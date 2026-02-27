Ocakta Avrupa'da satılan her 5 araçtan biri elektrikli oldu

Avrupa Birliği içten yanmalı motorlara yönelik yasakları esnetse de elektrikli araçlara olan güçlü ilgi hız kesmeden artmaya devam ediyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Ocak ayında 32 Avrupa pazarında satılan her beş yeni araçtan biri tam elektrikli oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DİZEL VE FİŞLİ HİBRİTLERİ GERİDE BIRAKTI

Tam elektrikli araçların pazar payı geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki yüzde 16,7 seviyesinden yüzde 19,7'ye yükselerek büyük bir büyüme ivmesi yakaladı.

Bu hızlı yükselişle birlikte elektrikli otomobiller, pazar payları giderek düşen şarj edilebilir hibrit ve dizel araçların toplamından daha fazla satış rakamına ulaştı.

Avrupa genelinde hibrit motorlu araçlar yüzde 38,5 pazar payıyla genel liderliğini korurken, saf benzinli otomobillerin payı yüzde 22,5 seviyesine geriledi.

Gelecek dönemde piyasaya sürülecek uygun fiyatlı yeni modeller ve Çinli üreticilerin rekabete dahil olmasıyla elektrikli araç pazarının daha da hareketlenmesi bekleniyor.

VOLKSWAGEN AVRUPA SATIŞLARINDA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Pazar araştırma şirketi Dataforce'un yayınladığı ön verilere göre Volkswagen, Ocak ayında gerçekleştirdiği 17 bin 230 adetlik satışla Avrupa elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürdü.

Markanın bu başarısında 5 bin 417 adet satan ID.3 modeli başı çekerken, bu aracı ID.4 ve ID.7 modelleri yakından takip etti.

Elektrikli araç yarışında Renault 14 bin 447 adet satışla ikinci sıraya yerleşirken, bu rakamın yaklaşık yarısını popüler 5 E-Tech modeli oluşturdu.

Volkswagen Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Skoda ise özellikle yeni Elroq modelinin güçlü performansıyla 14 bin 22 sipariş alarak podyumun üçüncü basamağında yer aldı.